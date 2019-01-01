Елена Лодыгина журналист Пермский медицинский центр взыскивает с администрации Перми больше 800 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «Пермский медицинский центр» (ПМЦ) обратилось в суд с требованием взыскать с департамента имущественных отношений администрации Перми 848,3 тыс. руб. Как сообщают в городской администрации, истец взыскивает переплату по аренде. Иск зарегистрирован в картотеке Арбитражного суда Пермского края 4 августа.

Стоит отметить, что это уже не первый судебный спор между Пермским медицинским центром и администрацией. Начиная с 2018 года ПМЦ пытается оспорить в суде размер выкупной цены здания профилактория в Ленинском районе Перми, на ул. Матросова, 3, где сейчас размещается клиника «Лимфатек». Здание находилось в аренде ПМЦ с 2012 по 2017 год. В 2018 году ПМЦ было предоставлено преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества. Объект передали на оценку.

Истец ООО «Пермский медицинский центр» настаивал на цене 16, 704 млн руб. за трёхэтажное кирпичное здание с подвалом. Ответчик оценил здание в 27,060 млн руб. При этом истец требовал учесть расходы, связанные с проведением ремонтных работ, на которые было потрачено почти 14,5 млн руб. Пермская мэрия оценила эти работы в 9,4 млн руб.

Во время разбирательства суд поддержал требования истца. Департамент имущественных отношений Перми безрезультатно попытался оспорить решение первой инстанции в апелляции. Тогда департамент обратился с кассационной жалобой в 17-й Арбитражный апелляционный суд. Рассмотрение жалобы назначено на 13 августа 2020 года.

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