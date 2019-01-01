Партийные списки на выборах в Пермскую гордуму в 2021 году могут отменить Предполагается, что поправки в Устав внесут до конца года Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», власти могут отказаться от использования смешанной избирательной системы на выборах в Пермскую городскую думу в 2021 году. Соответствующие поправки в Устав города уже подготовлены и выверены юристами, сообщает источник в думе. Однако прежде необходимо дождаться согласования с Администрацией Президента.

Собеседник, близкий к краевым властям, рассказывает, что отмена партийных списков на выборах в представительные органы региональных столиц является повсеместной практикой. Именно так поступали в субъектах Федерации на протяжении последних лет.

«У одномандатника понятен округ, есть свои избиратели, есть муниципальная программа развития городских микрорайонов, есть постановления, в рамках которых одномандатникам «предусмотрены» деньги на установку детских площадок и ремонт дворовых проездов, — поясняет логику источник в гордуме. — У тех, кто по спискам, округ — это как бы весь город. Кроме того, для местного уровня важно, чтобы каждый житель знал своего депутата».

Напомним, поправки в Устав, предусматривающие избрание 14 из 36 депутатов по партийным спискам, были внесены в 2015 году. По пропорциональной системе в гордуму в 2016 году были избраны семь депутатов от партии «Единая Россия» (в том числе секретарь реготделения Вячеслав Григорьев), по два депутата от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» и один депутат от партии «Яблоко».

Предполагается, что (при положительном решении) поправки будут внесены до конца года. Источник в краевой администрации не исключает, что выборы могут состояться уже в марте: на федеральном уровне обсуждается перенос на это время выборов в Госдуму. И значит, тогда же могут состояться выборы в думу Перми и Законодательное собрание.

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