Самая высокая конкуренция на выборах 13 сентября — в Березниках, Большой Соснове и Карагае Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 7 августа, завершилась регистрация кандидатов для участия в выборах в единый день голосования 13 сентября 2020 года. Всего комиссиями было зарегистрировано более 90% от выдвинутых кандидатов (491). Из них 153 представляют «Единую Россию», 74 — ЛДПР, 73 — КПРФ, 67 — «Справедливую Россию», 4 — «Российскую партию пенсионеров за справедливость», 120 — самовыдвиженцы.

Из 48 незарегистрированных кандидатов 15 не сдали необходимые документы на регистрацию. Среди других причин отказа — недостаточное число достоверных подписей, собранных в поддержку кандидата, неполнота либо недостоверность представленных в документах сведений о кандидате, а также установление факта сокрытия кандидатом сведений о своей судимости.

В лидерах по числу зарегистрированных кандидатов оказались город Березники, где за 28 мандатов будут бороться 82 кандидата, Большесосновский район (на 16 мандатов претендуют 54 кандидата) и Карагайский муниципальный округ (на 19 мандатов — 52 кандидата).

На дополнительных выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края в округах №13 и №17 зарегистрированы все выдвинутые кандидаты — по четыре в каждом из округов.

Напомним, в единый день голосования 13 сентября в Пермском крае состоятся выборы губернатора Пермского края, довыборы в Законодательное собрание Пермского края по трём округам, 17 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, а также возобновлённые после ограничений, связанных с коронавирусом, выборы в думы преобразованных Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов.

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