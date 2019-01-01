Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ обещает четыре премьеры до Нового года Поделиться Поделиться Твитнуть

Традиционный сбор труппы Пермского ТЮЗа, который состоялся 10 августа, формально был посвящён открытию 67-го театрального сезона, однако для зрителей театр откроется нескоро, не раньше октября. Тем не менее, художественный руководитель Михаил Скоморохов пообещал четыре премьеры ещё в первой половине сезона, до Нового года.

«Алису в Стране Чудес» в постановке англичанина Майкла Ханта зрители должны были увидеть ещё в марте, но премьеру отложили из-за принятия антикоронавирусных мер. Сейчас именно этот спектакль откроет театр заново, когда Роспотребнадзор и сама труппа поймут, что уже можно.

Спектакль «Я вижу солнце» по прозе Нодара Думбадзе в постановке Скоморохова тоже почти готов: он должен был быть показан к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Он очень «густонаселённый»: на сцену выходит 50 актёров. «В зале должно быть побольше людей, даже при рассадке через два кресла. Хотя бы 52», — грустно пошутил худрук на сборе труппы.

Главный режиссёр Алтайского музыкального театра (Барнаул) Константин Яковлев по приглашению ТЮЗа поставит знаменитую пьесу Колина Хиггинса «Гарольд и Мод» с Валентиной Лаптевой и Евгением Замахаевым в заглавных ролях. Премьера в ноябре.

Наконец, к Новому году Скоморохов планирует выпустить сказку «История Царя Гороха» по киносценарию Вадима Коростылёва. Музыку к спектаклю пишет Пётр Налич, адаптацию для театра делает пермский драматург Илья Губин.

Вскоре после Нового года, в феврале — бенефис заслуженной артистки РФ Татьяны Жарковой, для которого Скоморохов ставить спектакль «Дорогая Памела» по пьесе Джона Патрика.

Завершает список премьер сезона неназванный пока спектакль по произведениям пермского писателя Владимира Винниченко, инсценировку для которого пишет Илья Губин. Эта работа откроет новый многолетний проект Пермского ТЮЗа, на который театр получил городской грант. Каждый год театр будет выпускать по одному спектаклю по произведениям пермских писателей. Среди авторов — Лев Давыдычев, Владимир Воробьёв (Скоморохов мечтает о «Капризке»), Алексей Иванов.

Как всегда, обсуждались не только творческие, но и хозяйственные планы. В театре начался ремонт крыши, на который театр получил 65 млн руб. По словам Скоморохова, когда из-под крыши начали выгребать слои земли, шлака и старого утеплителя, копившиеся там с 1943 года, и сбрасывать их на землю, «столб пыли был как при взрыве в Бейруте». Новая крыша будет высокотехнологичной — без возможности образования сосулек.

По традиции, на сбор труппы пригласили гостей — руководителя департамента культуры и молодёжной политики Перми Елену Неганову, министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского и вице-спикера Пермской городской думы Алексея Грибанова. Гости пришли с цветами и подарками — недавно у Скоморохова прошёл день рождения, ему исполнился 71 год.

Подарки труппе тоже были обещаны — это, в первую очередь, строительство малой сцены в историческом здании на ул. Пермская, 66, проект которого одобрил врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин. Деньги на проектирование уже выделены, скоро начнётся работа над проектно-сметной документацией. По словам Вячеслава Торчинского, «Это первый объект в Пермском крае, который в будущем году будет реставрироваться в рамках национального проекта «Культура». Театр и так очень уютный, а будет совсем замечательный». Город же, по словам министра, благодаря комплексной реконструкции этой территории к 300-летию получит новый рекреационный квартал с театром и прогулочной площадкой.

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