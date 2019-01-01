Дмитрий Енцовжурналист
В Пермском крае за сутки — 67 новых случаев коронавируса
Общее количество инфицированных за всё время — 6572 человека
По информации управления Роспотребнадзора, 10 августа выявлено 67 новых случаев коронавируса на территории Пермского края.
Среди них 46 женщин и 21 мужчина. 55 человек госпитализированы, 12 — лечатся в домашних условиях.
Таким образом, за всё время в регионе зафиксировано 6572 инфицированных. 4682 — выздоровели, 1600 проходят лечение, 289 — скончались.
Подозрение на вирус выявлено у 161 человека. Они ожидают результатов тестирования.
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