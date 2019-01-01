Дмитрий Енцовжурналист
За минувшие сутки в Прикамье зафиксировано два летальных случая с инфицированными COVID-19
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 10 августа за сутки в регионе зафиксировано два летальных случая с пациентами, инфицированными коронавирусом. Но, по официальной информации, пациенты скончались от сопутствующих заболеваний.
Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе скончались 289 инфицированных пациентов.
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