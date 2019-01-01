Дмитрий Енцов журналист Американец Лоренцо Уильямс решил остаться в «Парме» Поделиться Поделиться Твитнуть

35-летний американский защитник Лоренцо Уильямс принял решение остаться в составе пермского баскетбольного клуба «Парма». В пресс-службе клуба сообщили, что он подписал контракт на один сезон.

Напомним, что Уильямс появился в «Парме» в прошлом сезоне, приняв участие в 17 матчах, набирая в среднем по 8,2 очка, совершая по 1,9 подбора, делая по 4,4 результативной передачи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.