Дмитрий Енцовжурналист
Дочь погибшей от коронавируса пермской медсестры бесплатно отдохнёт в Сочи
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По информации благотворительного фонда защиты семьи «Долг памяти», на отдых в Сочи отправятся девять семей медработников, погибших при лечении коронавируса.
В их числе и 13-летняя дочь медсестры из Перми Натальи Агишевой, скончавшейся от коронавируса в возрасте 44 лет. Эту информацию подтвердили и в союзе «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».
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