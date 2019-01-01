Дмитрий Енцов журналист Дочь погибшей от коронавируса пермской медсестры бесплатно отдохнёт в Сочи Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации благотворительного фонда защиты семьи «Долг памяти», на отдых в Сочи отправятся девять семей медработников, погибших при лечении коронавируса.

В их числе и 13-летняя дочь медсестры из Перми Натальи Агишевой, скончавшейся от коронавируса в возрасте 44 лет. Эту информацию подтвердили и в союзе «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов».

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