Дмитрий Енцов журналист Общее количество инфицированных коронавирусом жителей Прикамья превысило 6,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора на 9 августа в Пермском крае выявлено 69 новых случаев коронавируса.

Из них 45 женщин, 23 мужчины и один ребёнок. 45 человек госпитализированы, 24 проходят лечение в домашних условиях.

Таким образом, общее количество инфицированных ща всё время в регионе достигло 6505 человек. Из них 4647 выздоровели, 1571 человек сейчас проходит лечение, 287 скончались.

Подозрение на инфекцию выявлено у 112 человек, все они ожидают результатов тестирования.

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