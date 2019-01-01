Дмитрий Енцов журналист Средняя зарплата в строительной отрасли Пермского края — на 10 тыс. руб. меньше, чем по России Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным аналитиков рекрутингового портала HeadHunter, средняя зарплата в строительной отрасли Пермского края составляет 50 тыс. руб., это на 10 тыс. руб. ниже, чем в среднем по России.

Проанализировав размещённые вакансии отрасли с июля 2019 года по июль 2020 года, аналитики отмечают, что наивысшая средняя зарплата в стройотрасли Прикамья относится к должности главного инженера — в диапазоне от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Далее следует должность производителя работ (от 120 тыс. руб.), электрогазосварщика (от 120 тыс. руб.), и инженера по строительному контролю (от 105 тыс. руб.).

Больше всего резюме относится к должностям инженера, геодезистам, сварщикам, мастера участков, руководителя проектов, архитекторам. 69% соискателей имеют опыт работы от шести лет, 15% — от трёх до шести, 10% — от года до трёх. Вахтовым методом интересуются 22% претендентов.

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