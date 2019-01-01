Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье скончались два пациента в связи с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе в связи с коронавирусом скончались два пациента.

Один пациент скончался непосредственно от вируса, второй — был инфицирован, но официальной причиной смерти названо другое заболевание.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в Пермском крае зафиксировано 287 летальных случаев, связанных с коронавирусом.

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