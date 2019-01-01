Дмитрий Енцов журналист Из-за коронавируса отменён хоккейный турнир «Кубок Прикамья» Поделиться Поделиться Твитнуть

Традиционный предсезонный хоккейный турнир «Кубок Прикамья», запланированный на 17–19 августа, не состоится. Как сообщили в пресс-службе ХК «Молот-Прикамье», такое решение было принято на основе рекомендации Роспотребнадзора из-за высокой опасности распространения коронавируса.

Турнир должен был состояться в УДС «Молот», и ранее участие в нём подтвердили, помимо организатора — ХК «Молот-Прикамье», ещё три команды Высшей хоккейной лиги: «Торос» (Нефтекамск), «Зауралье» (Курган), «Рубин» (Тюмень).

Вместо турнира пермская команда проведёт в «Молоте» два контрольных матча с «Зауральем» 17 и 18 августа, затем 20 августа отправится в Челябинск, где сыграет против местного «Челмета», а 22 августа — в Учалах против «Горняка».

Также в планах подготовки — участие команды в турнире в Альметьевске 27–29 августа, турнир пока не отменён.

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