Елена Лодыгина журналист Пермская мэрия потратит больше 17 млн руб. на модернизацию информационной системы Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми объявила аукцион на модернизацию автоматизированной информационной системы и электронного архива. Начальная максимальная цена контракта составила 17,2 млн руб.

Система и её модули предназначены для комплексной автоматизации и информационно-аналитического обеспечения деятельности департамента градостроительства и архитектуры Перми, сказано в конкурсной документации.

Поставщик должен модернизировать существующую структуру документов и материалов, выстроить логику учёта и регистрации документов, актуализировать содержание справочников, разработать систему защиты информации, а также расширить функциональные возможности подсистемы муниципальных услуг. Затем провести предварительные испытания модернизированных компонентов, провести их установку и настройку.

На конкурс поступили две заявки — от ООО «Скайори» и ООО «ИТ-сервис».

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