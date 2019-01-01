Елена Синица В Пермском крае возобновят плановые медицинские осмотры для взрослого населения Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 7 августа, главный государственный санитарный врач по Пермскому краю внёс изменения в постановление о противоэпидемических мероприятиях.

С понедельника, 10 августа, в Пермском крае будет возобновлено в плановом режиме оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных условиях и условиях дневного стационара взрослому населению.

Ознакомиться с постановлением можно на сайте регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что с 5 августа разрешены профилактические осмотры населения до 17 лет.

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