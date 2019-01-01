Елена Синица Роспотребнадзор ослабил ограничения в Пермском крае В регионе разрешена госпитализация детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

4 августа в Пермском крае внесены изменения в постановление «О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции».

Согласно постановлению краевого Роспотрнебнадзора, с 5 августа 2020 года будут разрешены проведение диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, в том числе в форме выездной работы передвижных медицинских комплексов. Также будет разрешена госпитализация детского населения в возрасте до 17 лет и их реабилитация в условиях дневного стационара. Решение было принято 4 августа главным государственным врачом по Пермскому краю.

Напомним, по состоянию на 4 августа в Пермском крае зафиксировано 6159 случаев заражения коронавирусом. Непосредственно от болезни скончались 169 человек, ещё 100 — от других болезней, но были заражены.

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