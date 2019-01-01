Дмитрию Махонину представили портфель инвестпроектов в сфере государственно-частного партнёрства на 28 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сформирован портфель инвестпроектов в сфере государственно-частного партнёрства (ГЧП) на общую сумму 28 млрд руб. По поручению Дмитрия Махонина в перечень внесли программы в сфере здравоохранения, спорта, городской и транспортной инфраструктуры, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

Напомним, что ранее глава региона давал поручение профильным министерствам структурировать все проекты, реализуемые в рамках ГЧП.

Портфель инвестиционных проектов, которые планируются к реализации с применением механизмов ГЧП, представила замминистра экономического развития и инвестиций Татьяна Чуксина. Министерство будет осуществлять предпроектную подготовку и дальнейшее сопровождение проектов.

В рамках ГЧП в сфере здравоохранения планируется строительство краевого онкодиспансера, центров лечения онкозаболеваний в Березниках и Чайковском, клинической инфекционной больницы, хирургического корпуса на базе МСЧ №9 им. М. А. Тверье. Общий размер вложений оценивается в 25 млрд руб.

В сфере спорта власти региона намерены привлечь частные инвестиции в строительство ледового комплекса в Перми, универсальных быстровозводимых манежей, зала для баскетбола, теннисного корта. Объём инвестиций составит свыше 500 млн руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы понимаем, что объекты социальной инфраструктуры, например медицинские учреждения, бассейны, имеют большой срок окупаемости. На реализацию таких проектов в бюджете региона предусмотрено около 32 млрд руб. Для нас значимо направление ГЧП, потому что благодаря «частным» деньгам мы можем наращивать реализацию социально значимых проектов, на которые есть запрос со стороны жителей края.

Привлечение инвестиций в объекты городской и краевой инфраструктуры позволит обеспечить полномасштабную модернизацию имущественных комплексов Перми и Пермского края, которая раньше планировалась полностью за счёт бюджетных средств либо не планировалась совсем.

В настоящее время в части модернизации системы наружного освещения Перми рассматривается частная концессионная инициатива ПАО «Ростелеком». Проектом предусматривается замена всех существующих осветительных приборов на территории города (за исключением Комсомольского проспекта) на энергоэффективные, а также строительство 11 тыс. новых опор с осветительными приборами на неосвещённых территориях города (преимущественно территории ИЖС). Общий объём инвестиций в проект составляет около 2,5 млрд руб.

В стадии формирования также частная концессионная инициатива в отношении автовокзалов и автостанций, принадлежащих Пермскому краю. Проектом предусмотрена реконструкция и модернизация существующих объектов, расположенных на территории региона, за счёт средств концессионера (около 170 млн руб.) с последующей передачей технического обслуживания объектов и целевой эксплуатации — оказания услуг по организации перевозок пассажирам и перевозчикам.

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