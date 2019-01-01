Дмитрий Енцов журналист В выходные в Перми ожидается резкое похолодание до +17° Поделиться Поделиться Твитнуть

По прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие выходные, 8 и 9 августа, в Перми ожидаются относительно прохладными с высокой влажностью.

Так, днём в субботу температура не должна превысить +21°, в воскресенье ожидается не более +17°. При этом 9 августа прогнозируется высокая вероятность дождей, особенно с утра до обеда.

Ночная температура в выходные опустится до +11°.

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