Михаил Суслов Березниковский ТИК зарегистрировал группу «независимых» кандидатов Поделиться Поделиться Твитнуть

Теризбирком города Березники зарегистрировал шесть кандидатов-самовыдвиженцев Общественного предвыборного штаба на выборах в Березниковскую городскую думу. Это Елена Гусева (округ №3), Дмитрий Горяев (округ №16), Анатолий Исаков (округ №9), Анна Фомина (округ №13), Артём Файзулин (округ №17) и Евгений Ворончихин (округ №26).



Ранее рабочая группа по проверке подписных листов рекомендовала отказать в регистрации кандидатам. Связано это было с тем, что в их подписных листах неверно было указано название представительного органа городского округа: «Березниковская городская дума седьмого созыва» вместо «Березниковская городская дума». Но ТИК посчитала иначе, зарегистрировав кандидатов.



Выборы в Березниковскую городскую думу пройдут с 11 по 13 сентября.

Общественный предвыборный штаб — проект общественной организации «Гражданский надзор» в Березниках. Он был создан для юридической и организационной поддержки независимых кандидатов на выборах. Под независимыми участники проекта понимают «людей, не состоящих в политических партиях и не пользующихся поддержкой промышленных предприятий города».

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