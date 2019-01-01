Михаил Суслов В Пермском крае за сутки умерли четыре заражённых коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным краевого минздрава, за последние сутки в Прикамье умерли четыре заражённых COVID-19. Таким образом, общее число умерших достигло 282: 177 — от COVID-19, 105 — от других болезней.

Всего в Прикамье 6296 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Лечение в медучреждениях проходят 1531 человек (1459 человек с коронавирусом, а также 72 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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