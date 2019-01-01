Елена Синица В Пермском крае начнут штрафовать предпринимателей за обслуживание клиентов без масок Поделиться Поделиться Твитнуть

Если показатели заболеваемости в Прикамье снова возрастут, то штрафовать станут всех пермяков, не соблюдающих масочный режим.

Фактически режим самоизоляции в крае был снят ещё 12 мая, когда пермякам разрешили передвигаться по городу, но юридически он продолжается до сих пор, заявил в эфире «Эха Перми» внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев.

Он напомнил, что режим самоизоляции продолжается для людей старше 65 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания: «Полной свободы пока ни у кого нет. Просто убрали эту формулировку «режим самоизоляции», которая не соответствует действительности. При этом у нас все ещё не открыты в полном объёме кафе, рестораны и другие учреждения общественного питания. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях».

Напомним, что мероприятия в закрытых помещениях и несоблюдение социальной дистанции в 1,5 м всё так же запрещены. Более того, в ближайшее время будут введены дополнительные меры, которые будут касаться соблюдения масочного режима и социальной дистанции в торговых центрах.

«В целом принято, что ТЦ по-прежнему обязаны не впускать в помещение людей без масок и не оказывать услуги людям без масок. Планируется несколько жёстче это контролировать. Все надеялись на понимание людей, но, видимо, не хватает возможности достаточно массово и понятно людям объяснить, почему это важно», — отмечает Жебелев.

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