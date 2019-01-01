Елена Лодыгина журналист ОАО «РЖД» восстановило семь из восьми отменённых из-за коронавируса поездов, следовавших через Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Движение семи из восьми поездов дальнего следования, курсирующих через Пермь, было восстановлено после отмены карантина по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Шесть из них следуют в обычном графике, ещё один — с изменённой периодичностью. Речь идёт о поездах №37/38 Томск — Москва, №55/56 Красноярск — Москва, №191/192 Челябинск — Санкт-Петербург, №70/69 Москва — Чита, №310/309 Пермь — Новый Уренгой, №71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург. Не восстановлено движение поезда №803/802 Екатеринбург — Пермь.

Напомним, восемь поездов дальнего следования и четыре международных поезда были временно отменены в середине апреля 2020 года.

Также временно было приостановлено движение пригородных поездов. Такие меры были приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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