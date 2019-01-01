На «Азоте» началась реализация нового экологического проекта Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализует экологический проект по реконструкции аэротенка-смесителя цеха очистки стоков (ЦОС) под аэротенк-биореактор. На это в 2020 году филиал «Азот» направит более 30 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

В результате внедрения проекта появится биореактор, который обеспечит снижение загрязнений в очищенной воде, а также активизирует процессы нитрификации и денитрификации азотсодержащих веществ.

Реконструкция этого аэротенка-смесителя продлится два года. В 2020 году резервуар очистят, демонтируют старую систему аэрации и зальют дно бетонной стяжкой по специальной технологии. На технологических дорожках аэротенка установят новые ограждения. На зиму резервуар «законсервируют»: зальют жидкостью в штатном режиме.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В 2021 году будет произведён монтаж современной системы аэрации в зонах нитрификации и мешалок, которые поддерживают биомассу активного ила во взвешенном состоянии в аноксидных зонах. Установленное оборудование улучшит условия жизнедеятельности активного ила, в том числе нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Компания «УРАЛХИМ» уделяет особое внимание природоохранной деятельности. Проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, являются стратегическими. Сумма инвестиций филиала «Азот» в экологию в текущем году увеличится в два раза по сравнению с прошлым годом.

Основной фронт работ по реконструкции аэротенка запланирован по сложной системе аэрации. За счёт новой системы промышленный резервуар (аэротенк) станет работать с большей производительностью, чем раньше. Это приведёт к более глубокой очистке воды, даст возможность исключить из сточных вод азотосодержащие вещества.

Аэротенк — промышленный резервуар объёмом 15 000 м3, в котором происходят биохимические реакции окисления азота аммонийного и восстановления нитратов до безопасных соединений — свободного азота, воды и кислорода. В него постоянно подаётся активный ил, воздух для насыщения ила кислородом, органический нутриент. Созданный в аноксидных зонах режим предназначен для активизации некоторых групп бактерий с целью проведения процессов денитрификации. Сочетание зон с различной аэрацией обеспечивает удаление загрязнений из сточных вод. В итоге качество воды, прошедшей такую очистку, соответствует допустимым нормам сброса в водоём.

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