Елена Лодыгинажурналист
Пермский лицей купит комплекс для автоматизированного распознавания лиц
В Перми лицей №8 закупает программно-аппаратный комплекс автоматизированного распознавания лиц и документов за 800 тыс. руб.
Среди функциональных характеристик устройства указано, что оно должно распознавать лица на направлениях входа и выхода из здания, считывать пластиковые пропуски, воспроизводить голосовые команды и подсказки, а также в реальном времени отправлять потоковое видео и информацию о приложенных пропусках и событиях на сервер. В случае несовпадения фото в паспорте и фото пользователя он должен информировать об этом оператора.
Комплекс оснащён веб-камерой, файловым хранилищем, сетевым интерфейсом, сканером, дублирующей камерой, которая будет фиксировать все попытки прохода по чужому пропуску двух и более человек. Комплекс будет загружать списки учеников, формировать статистику и учёт общего количества людей, находящихся в здании.
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