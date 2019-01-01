Елена Лодыгина журналист Пермский лицей купит комплекс для автоматизированного распознавания лиц Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми лицей №8 закупает программно-аппаратный комплекс автоматизированного распознавания лиц и документов за 800 тыс. руб.

Среди функциональных характеристик устройства указано, что оно должно распознавать лица на направлениях входа и выхода из здания, считывать пластиковые пропуски, воспроизводить голосовые команды и подсказки, а также в реальном времени отправлять потоковое видео и информацию о приложенных пропусках и событиях на сервер. В случае несовпадения фото в паспорте и фото пользователя он должен информировать об этом оператора.

Комплекс оснащён веб-камерой, файловым хранилищем, сетевым интерфейсом, сканером, дублирующей камерой, которая будет фиксировать все попытки прохода по чужому пропуску двух и более человек. Комплекс будет загружать списки учеников, формировать статистику и учёт общего количества людей, находящихся в здании.

Подрядчик должен выполнить все работы по поставке и установке комплекса в течение 45 дней с момента заключения контракта. На участие в конкурсе поступила одна заявка от ООО «Фейспасс».

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