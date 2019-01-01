Елена Синица Пермские вузы с 1 сентября обеспечат студентов масками Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ПГНИУ и ПНИПУ заявили о готовности обеспечивать студентов средствами защиты с нового учебного года. Без масок студентов к занятиям не допустят.

«Мы работаем в соответствии с рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции. В связи с чем студенты будут обеспечиваться масками. Их смена будет обязательно контролироваться», — пояснили в ПГНИУ.

«Университет закупит маски к началу учебного года, на данный момент установлены средства для дезинфекции рук. Масочные наборы будут выдаваться студентам. Соблюдение мер защиты, конечно же, будет контролироваться: студент без маски не будет допущен к занятиям. Также будут закуплены дополнительно к имеющимся бесконтактные термометры», — отметили в ПНИПУ.

В вузе добавили, что столовые и буфеты продолжат работу в прежнем режиме.

Остальные вузы Перми не ответили на запрос «Нового компаньона».

Напомним, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что студенты и преподаватели российских вузов в новом учебном году будут обязаны соблюдать масочный режим. Исключение может быть сделано только для тех, у кого будет справка о наличии антител к COVID-19. При чтении лекций преподаватели смогут снимать маски.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.