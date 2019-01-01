В Пермском крае за сутки выявлено ещё 69 случаев заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено ещё 69 случаев заражения коронавирусом: 21 человек проходит лечение в больницах, 48 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Общее количество заболевших в регионе составило 6296 человека.

Ежесуточный прирост больных составил 1,1% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 5 августа — 1,04).

Из 69 новых инфицированных — 16 мужчин, 42 женщины, 11 детей (три мальчика и восемь девочек). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 23 человека, 26 человек в возрасте 45-65, 9 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Также за сутки скончались четыре заражённых коронавирусом. Всего с начала пандемии в Пермском крае от коронавируса скончались 175 человек. Ещё 103 умерли от других болезней, но были заражены коронавирусом.





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