За сутки в Пермском крае скончались четыре заражённых коронавирусом человека Поделиться Поделиться Твитнуть

За предыдущие сутки в Пермском крае от коронавируса скончались три человека. Ещё один заражённый скончался от другой болезни.

Таким образом, в Пермском крае с начала эпидемии от коронавируса скончались 175 человек. Ещё 103 умерли от других болезней, но были заражены коронавирусом.

Всего в регионе вирус диагностирован у 6227 человек.





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