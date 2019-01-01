Средняя зарплата госслужащего в Перми составила 24,9 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Аналитический центр «Авито Работа» сообщил, что за год количество вакансий на госслужбе в Перми уменьшилось на 11%.

В период карантина кандидаты откликались на эти вакансии реже (-5%) по сравнению с другими группами профессий. Но в годовом выражении отклик всё же вырос на 75%.

Средняя зарплата госслужащего в Перми составила 24,9 тыс. руб., тогда как в среднем по России она составляет 35 тыс. руб. При этом за год зарплата в Перми выросла на 5%.

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