С 1 сентября дети Пермского края будут учиться в закреплённых за классами кабинетах В школах и детсадах сократят контакты между детьми из параллельных классов и групп Поделиться Поделиться Твитнуть

С 1 сентября 2020 года в Пермском крае возобновится работа всех образовательных организаций, включая организации дополнительного образования.

Все дети и преподаватели будут проходить утренний фильтр с измерением температуры, будет организована регулярная обработка помещений дезинфицирующими средствами.

«Необходимо максимально сократить контакты ребят из параллельных классов и групп. Дети будут учиться в закреплённом за классом кабинете, кроме уроков химии, физики, труда, музыки и физкультуры», — сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

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