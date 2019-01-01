В Пермь вернётся жара до +31 градуса Поделиться Поделиться Твитнуть

Самым тёплым днем на этой неделе станет четверг. 6 августа днём воздух в регионе прогреется до +31 градуса. При этом на большей части края ожидается солнечная погода, но на севере Пермского края возможны небольшие дожди с грозами.

В пятницу, 7 августа, также будет тепло, но облачно и кратковременными осадками. Температура воздуха в этот день составит +27...+29 градусов.



В выходные, по предварительным прогнозам, ожидается пасмурная погода и понижение температуры воздуха до +19...+21 градуса. Об этом сообщает ВЕТТА.

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