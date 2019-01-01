Михаил Суслов В Прикамье зафиксировали 68 новых заболевших COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксировано 68 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 42 человека проходят лечение в медучреждениях, 26 — на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6227. Ежесуточный прирост больных составил 1,1%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,04 (на 4 августа — 1,03)

Из 68 новых инфицированных — 25 мужчин, 41 женщина, два ребёнка (два мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет — 24 человека, 27 человек в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также выявлено пять летальных исходов: три пациента умерли от COVID-19, два — по причинам, не связанным с COVID-19. Общее число умерших достигло 272: 172 летальных исхода от COVID-19, 102 случая — не от COVID-19.

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