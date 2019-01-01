Михаил Суслов Пермское котокафе выставили на продажу Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте Avito выставлено на продажу котокафе The Cats Perm, расположенное на ул. Луначарского, 66. Владелец предлагает купить кафе, в котором можно пообщаться с кошками, за 500 тыс. руб.

Владелец котокафе Наталья Елисеева отказалась пояснить причины продажи заведения, но в одном из постов в соцсети в конце июля отмечалось, что «стало мало приходить посетителей». Также Елисеева не рассказала о том, как поступит с живущими в кафе кошками.

На странице проекта во «Вконтакте» ведётся сбор средств на аренду помещения в августе. Поддержать проект можно через донаты.

Антикафе The Cats Perm существует в Перми с 2017 года. В нём проводятся мероприятия, мастер-классы с «кототерапией». На данный момент, в котокафе проживают более 200 котов и кошек из различных приютов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.