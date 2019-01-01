Дмитрий Енцов журналист Стоимость квартир в Перми — четвёртая в ПФО и 35-я в России Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам июля, средняя стоимость 1 кв. м жилья на рынке вторичного жилья Перми составила 62 тыс. руб., что на 0,4% больше, чем в июне, но на 8,9% больше, чем год назад. Такие данные приводят аналитики портала о недвижимости ЦИАН.

По средней стоимости «вторички» Пермь находится на четвёртом месте в Приволжском федеральном округе, уступая Казани (84,5 тыс. руб.), Нижнему Новгороду (74,5) и Уфе (72,7).

По России Пермь занимает 35-е место. Самый дорогой «квадрат» на вторичном рынке — в Москве (215,4), далее следуют Сочи (136,8), Южно Сахалинск (131), Владивосток (128,4), Санкт-Петербург (127,3).

При этом аналитики ЦИАН считают, что в течение этого года «вторичка» в России будет дешеветь.

Алексей Попов, руководитель аналитического центра ЦИАН:

— По нашим прогнозам, стоимость жилья на вторичном рынке снизится по итогам всего 2020 года на 10–15%. Падение цен в целом продолжается, несмотря на снятие ограничений и рост доступности ипотечного кредитования. Во-первых, часть клиентов всё же переориентировалась на первичный рынок за счёт наличия льготного кредитования. Во-вторых, сейчас лето — малоактивный период, в связи с чем и по итогам августа мы ожидаем дальнейшего снижения цен. Отрицательная динамика прекратится, полагаю, ближе к осени, когда стоит ждать локального всплеска активности за счёт формирования отложенного спроса в летний период.

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