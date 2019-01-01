Михаил Суслов Пермские политологи запустили общественно-политический Youtube-канал Дебютный выпуск посвящён реакции в российских соцсетях на движение #blacklivesmatter Поделиться Поделиться Твитнуть

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Председатель общественного движения «Голос» в Пермском крае Виталий Ковин, председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев и политологи Константин Сулимов и Всеволод Бедерсон запустили общественно-политический канал «На четверых».

Дебютный выпуск был посвящён реакции в российских соцсетях на события в США и движение #blacklivesmatter (BLM).

Виталий Ковин, председатель общественного движения «Голос» в Пермском крае:

— У нас в крае вообще-то была достаточно долгая традиция обсуждать актуальную политическую повестку. Мы и раньше регулярно проводили круглые столы, приглашали экспертов из Москвы, Питера, Екатеринбурга. Но случилась история пандемийная, офлайновые встречи стали ограничены, а интерес к обсуждению угас. Организаторов подобных встреч тоже поубавилось, но актуальная политическая повестка никуда не делась. Мы с коллегами решили, почему не попробовать такой формат встреч. С теми, кто лёгок на подъём и близок по ценностным ориентациям, притом что наши точки зрения на процессы не во всём совпадают.

Константин Сулимов, политолог, заведующий кафедрой политических наук ПГНИУ:

— Пожалуй, главное ожидание — отсутствие ожиданий. В смысле — стратегических. То есть для меня это и не проект, в строгом смысле слова. Поэтому и состав участников такой — просто ad hoc. Дальше посмотрим, что получится и как будет выглядеть. Очевиден только контекст, или базовая потребность, — нужны публичные беседы о важном.

В планах у авторов двигаться в русле актуальных новостей и событий, которые «будет подбрасывать сама жизнь». Посмотреть и послушать обсуждения пермских экспертов можно на Youtube-канале и в Soundcloud.

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