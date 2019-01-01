Михаил Суслов За сутки в Прикамье в связи с COVID-19 скончались пять человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации краевого минздрава, за прошедшие сутки умерли пять коронавирусных больных: трое — от COVID-19, двое — от других болезней. Общее число умерших достигло 274.

Всего в Пермском крае 6159 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 4458 человек выздоровели.

Лечение проходит 1601 человек (1427 человек с коронавирусом, а также 174 пациента с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

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