Дмитрий Махонин: «Жители отдалённых районов Перми имеют право на хорошие и безопасные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Орджоникидзевском районе завершается второй этап реконструкции ул. Новогайвинской. Объект планируется сдать в эксплуатацию на полтора месяца раньше срока — к 1 сентября, сообщает сайт губернатора и правительства края.

В ходе рабочей поездки по Орджоникидзевскому району глава Прикамья Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на ул. Новогайвинской. Ремонт ведётся участке от поворота на микрорайон Ширяиха до границы района с Мотовилихой. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Жители каждой территории должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой как у себя в микрорайоне, так и иметь возможность быстро и комфортно добраться до центра города. А значит, таким дорогам нужно уделять особое внимание. Это связующее звено, открывающее жителям доступ ко всей социальной и культурной инфраструктуре Перми. Причём оно должно быть качественным и безопасным.

Все работы на Новогайвинской планируется завершить до 1 сентября,что на полтора месяца раньше, чем указано в контракте. Асфальт меняется на всём ремонтируемом участке — а это свыше 36 тыс. кв. м. Работы уже выполнены на 70%: фрезерован старый асфальт и уложен новый, установлен бортовой камень, на пешеходных переходах и вблизи остановок общественного транспорта асфальтируются тротуары.

Гарантия на выполненные работы составит 4 года. На реализацию второго этапа ремонта ул. Новогайвинской в рамках БКАД было направлено 23,5 млн руб.

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