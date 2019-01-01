Комсомольский проспект в Перми временно закроют для движения
В Перми на Комсомольском проспекте вновь будет ограничено движение транспорта в ночное время. Об этом сообщает ВЕТТА.
На Комсомольском проспекте будут проходить работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В связи с этим с 5 по 8 августа с 00:00 до 6:00 для движения всех видов транспорта закроется участок проспекта от ул. Советской до ул. Ленина.
5 и 6 августа с 00:00 до 6:00 данный участок будет закрыт по чётной стороне, 7 и 8 августа с 00:00 до 06:00 — по нечётной.
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
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