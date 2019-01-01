В Прикамье снимают документальный фильм о пермяках, вернувшихся домой Худрук картины — Борис Караджев Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пермская киностудия «Новый курс» снимает документальную ленту с рабочим названием «Вернувшийся домой». Съёмки героев проходят по всему Пермскому краю и продолжатся до осени.

«Вернувшийся домой» — это документальный фильм из девяти новелл о людях, которые получили образование, опыт работы в других регионах России и других странах и вернулись в Пермский край. Герои реализуют себя в творчестве, бизнесе, других профессиональных сферах.

Новеллы снимают сразу три команды, в числе которых пермские документалисты Галина Красноборова, Алексей Романов, Елена Филимоновых, Капитолина Долгих. Руководитель проекта — режиссер Ольга Аверкиева. Художественный руководитель картины — режиссёр, профессор ВГИКа им. Герасимова Борис Караджев.

Команды проекта уже побывали в Лысьве и Кунгуре, ездили вместе с героями на Конжаковский камень, Голубые озера и Усьву. Съёмочный период завершится в октябре 2020 года. Премьера фильма назначена на конец ноября 2020 года.

«На создание киноальманаха меня вдохновил проект молодёжного парламента при Законодательном собрании «Пермяк, вернувшийся домой». Меня очень задевает сама идея того, что из Пермского края люди уезжают. Это в каком-то смысле даже личная история: в юности я хотела поступить в ГИТИС и поступала несколько раз, но сейчас абсолютно счастлива, что училась в Пермском институте культуры. Я сторонник идеи, что реализоваться здесь возможно и нужно», — делится руководитель проекта «Вернувшийся домой» Ольга Аверкиева.

Проект «Вернувшийся домой» реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.

Презентация проекта состоится на международном фестивале документального кино «Флаэртиана» в декабре 2020 года.

Кроме того, фильм о земляках станет своеобразным пилотом крупного всероссийского проекта. «Если история про Пермский край будет успешна, то у нас в планах — сделать подобный альманах историй из разных регионов России», — поясняет Ольга Аверкиева.





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