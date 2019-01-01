Михаил Суслов Дмитрий Махонин: В Пермском крае за два года пройдут съёмки 10 российских фильмов Поделиться Поделиться Твитнуть

На встрече с кинокомиссией Пермского края Дмитрий Махонин объявил о том, что в ргеионе благодаря программе рибейта (возврата части затрат кинокомпаниям) пройдут съёмки около 10 фильмов в ближайшие два года.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Программа рибейта успешно зарекомендовала себя. В прошлом году было подано две заявки на сериалы «Два берега» и «Зулейха открывает глаза». В этом году свои заявки уже отправили создатели фильмов «Сердце Пармы», «Фактор страха» и «Василиса», который снимает Павел Лунгин.

Пермская кинокомиссия оказывает содействие в организации съёмок компаниям, пожелавшим снимать фильм на территории Пермского края. Её эксперты также решают, каким съёмочным группам компенсируют затраты на производство фильмов. Пермскую кинокомиссию с ноября 2019 года возглавляет кинорежиссёр Павел Лунгин .

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