Елена Лодыгина журналист На создание особого микроклимата в Органном зале Перми потратят больше 21 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок в конце июля объявило аукцион на устройство системы поддержания микроклимата помещений Органного концертного зала. Начальная максимальная цена контракта составила больше 21 млн руб.

Работы будут вестись в рамках приспособления объекта культурного наследия Органного концертного зала для современного использования. Проектная документация разработана ООО «Пермстроймет+». За эти деньги подрядчик должен заменить системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования. Заявки принимаются до 17 августа.

Ранее Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило ещё один конкурс с ограниченным участием на ремонт центрального входа в Органный зал. Стоимость работ составила 14,7 млн руб.









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