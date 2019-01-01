Елена Лодыгина журналист Ремонт Органного зала в Перми оценили в 14,7 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края проводит конкурс с ограниченным участием на выполнение работ по приспособлению Органного концертного зала под современное использование с начальной максимальной ценой контракта 14,732 млн руб.

Как сказано в конкурсной документации, подрядчик должен провести ремонт мраморной поверхности центрального входа в здание концертного зала, а также отремонтировать пол в холле на первом этаже перед гардеробом, заменить внутренние двери служебных помещений.

Все ремонтные работы должны быть выполнены по проекту ООО «Пермстроймет+» с 1 сентября 2020 года по 31 ноября 2020 года. Контракт на разработку научно-проектной документации был заключён на сумму 2,195 млн руб. 21 января 2019 года.

Напомним, ремонт Пермской краевой филармонии был анонсирован ещё в феврале 2020 года министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским. Тогда он заявил, что большой зал филармонии на время ремонта придётся закрыть, а гастроли и концерты перенести на другую площадку — в ДК Солдатова.

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