Елена Лодыгина журналист Пермские власти оценили капремонт трамвайных путей и разворотного кольца в Мотовилихе в 336,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми 31 июля объявила сразу два аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайного пути на участке улиц Уральской — Розалии Землячки — 1905-го года (включая разворотное кольцо «Висим»). Максимальная центра одного контракта составила 166, 4 млн руб., другого — 170,1 млн руб. Заявки на конкурсы принимаются до 14 августа.

Как сказано в конкурсной документации, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2021 года. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 5 тыс. м. Работы будут выполняться по проекту ООО «Геоструктура».

По одному из аукционов подрядчик должен разобрать рельсы и уложить их заново, после этого произвести обкатку трамвайных путей. По другому аукциону — разобрать железобетонные покрытия, установить дорожные знаки и средства технического регулирования, залить фундаменты, установить бортовые камни, установить пешеходные ограждения и выполнить другие работы.

Напомним, впервые аукцион на выполнение работ по капремонту трамвайных путей пермская мэрия объявила ещё в марте 2020 года с начальной максимальной ценой контракта — 319,3 млн руб. Но после подведения итогов он был признан несостоявшимся.

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