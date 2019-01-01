Михаил Суслов За сутки в Пермском крае выявлен ещё 71 случай заражения коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 61 человек проходит лечение в больницах, 10 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6159. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,03 (на 3 августа — 1,0).



Из 71 нового инфицированного — 37 мужчин, 32 женщины, два ребёнка (два мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет — девять человек, 35 человек в возрасте 45–65, 25 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц — под наблюдением специалистов.



За прошедшие сутки также зафиксировано четыре летальных исхода: три пациента умерли от COVID-19, один пациент — по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 169 летальных исходов от COVID-19. Ещё 100 случаев смерти инфицированных —не от COVID-19.

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