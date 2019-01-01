Михаил Суслов В Пермском крае за сутки умерли четыре больных коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации краевого минздрава, за прошедшие сутки в Пермском крае скончались четыре коронавирусных больных. Из них трое непосредственно от COVID-19, один — от другой болезни. За весь период пандемии в Прикамье умерли 269 человек.

Лечение в медучрждениях края проходят 1472 человека (1404 человека с коронавирусом, а также 68 пациентов с ОРВИ, пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19). Всего в Пермском крае подтверждены 6088 случаев заболевания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.