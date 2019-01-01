Против экс-директора «ВСМПО-Ависма» возбудили уголовное дело Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Воеводин

РБК

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха», владеющего 25% акций корпорации.

Напомним, Михаил Воеводин покинул пост гендиректора корпорации в мае 2020 года. Корпорация имеет производственные площадки в Свердловской области и Пермском крае.

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем — это прерогатива следственных органов», — сказал представитель госкорпорации.

По данным источник, Управление МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц, в особо крупном размере). Расследование якобы было проведено по инициативе акционеров компании, которые заявили о хищениях в госкорпорации.

«Расследуются случаи многократного завышения цен при закупке титанового лома и ванадиевых сплавов. По предварительным данным, сумма хищений сопоставима с зарплатой всех сотрудников «ВСМПО-Ависма» за полтора года», — говорится в сообщении канала «Давыдов Индекс».

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