«ВСМПО-Ависма» назначила гендиректора Поделиться Поделиться Твитнуть

Гендиректором крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» назначен Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz. Он вступит в должность 2 июля, контракт с ним заключён до июля 2023 года. Об этом сообщает Interfax.

Гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, возглавлявший компанию с 2009 года, в начале мая покинул этот пост досрочно. За месяц до его отставки совет директоров продлил срок его полномочий до апреля 2023 года. Врио гендиректора был назначен заместитель руководителя компании по развитию бизнеса Максим Кузюк.

Напомним, производственные площадки «ВСМПО-Ависма» расположены в Свердловской области и Пермском крае.

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