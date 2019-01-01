Дмитрий Енцов журналист Открытие музея истории пермского баскетбола перенесено до снятия ограничений из-за самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: БК «Парма»

Музей истории пермского баскетбола будет доступен для посещений после снятия ограничений из-за режима самоизоляции. Особенность в том, что расположен он в левом крыле УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13), доступ в который по тем же причинам посетителям пока запрещён. Об этом сообщили в БК «Парма».

В клубе отметили, что вся экспозиция музея собрана и готова к «показу» посетителям.

Напомним, изначально открытие музея планировалось на 16 июня — на день 25-летнего юбилея «Урал-Грейта», позднее перенесено на 2 августа — на день 8-летия «Пармы».

Во многом создание музея удалось благодаря краудфандинговой кампании на сайте planeta.ru. Несмотря на то что поставленная цель — собрать 500 тыс. руб. — формально не была выполнена, организаторы заявили о том, что необходимая сумма собрана.

Через сайт planeta.ru за два месяца кампании в итоге собрано 250 405 руб., но организаторы заявили, что ещё 350 тыс. руб. было направлено напрямую в клуб «Парма». Одним из спонсоров проекта стал создатель «Урал-Грейта» Сергей Кущенко.

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