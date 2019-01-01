Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки — 70 новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным управления Роспотребнадзора, 3 августа на территории Пермского края зафиксировано 70 новых случаев COVID-19.

Из них 33 человека проходят лечение в больницах, 37 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из новых инфицированных — 52 женщины, 16 мужчин и два ребёнка.



Таким образом, общее количество инфицированных за всё время в Прикамье достигло 6088 человек, 1451 сейчас проходит лечение, 4372 выздоровели, 265 — скончались.

Ещё у 244 пациентов есть признаки коронавируса, все они ожидают результатов тестирования.

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