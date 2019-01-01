Елена Лодыгина журналист В Нытвенском районе Пермского края затормозилось строительство двух ФАПов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Нытвенском районе два фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в населённых пунктах Груни и Опалиха до сих пор не сданы в эксплуатацию, хотя их должны были принять ещё в конце 2019 года. В итоге жители двух населённых пунктов в Пермском крае не могут получить медицинскую помощь по месту жительства, к ним организованы выездные бригады медицинской помощи.

Причиной стали задержки при проведении торгов. Напомним, работы по строительству двух амбулаторий начались в Нытвенском районе в августе 2019 года. По состоянию на конец прошлого года, в Грунях не проведена планировка земельного участка, благоустройство и ограждение территории ФАПа, а также прокладка сетей водопровода и канализации. В Опалихе у амбулатории нет ограждения, не проведены планировка и благоустройство территории.

Аукцион на строительство ФАПа в деревне Груни в сентябре 2019 года объявлялся дважды. Начальная максимальная цена контракта составила 665,8 тыс. руб. Но в ходе проведения торгов желающих построить ФАП не нашлось. Заказчиком выступило Управление капитального строительства Нытвенского района. Аукцион на строительство ФАПа в Опалихе на сайте госзакупок найти не удалось.

Позже были объявлены ещё два конкурса на благоустройство территории обоих ФАПов в Груни и Опалиха. Первый аукцион со стоимостью работ 990,8 тыс. руб. был объявлен в декабре 2019 года, но был признан несостоявшимся, так как заявка единственного участника была отклонена. Повторный аукцион уже с большей суммой контракта — 1,1 млн руб. — был объявлен только в июне 2020 года. Контракт на выполнение работ по благоустройству заключён с индивидуальным предпринимателем Ситниковой А.А. на 1,1 млн руб. Срок выполнения работ — 1 октября 2020 года.

Управление капстроительства Нытвенского района Пермского края отказалось оперативно комментировать ситуацию.

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