Дмитрий Махонин поручил включить сквер у оперного в перечень приоритетных объектов к юбилею Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Сквер перед театром оперы и балеты им. П. И. Чайковского в Перми может преобразиться к 2023 году. Распоряжение о разработке комплексного благоустройства общественной территории дал глава Прикамья Дмитрий Махонин, сообщает сайт губернатора и правительства края.

Проект благоустройства сквера планируется включить в перечень объектов для ремонта в рамках подготовки к празднованию 300-летия краевой столицы. Контролировать его поручено заместителю председателя краевого правительства Антону Клепикову.

По словам Дмитрия Махонина, сквер у театр оперы и балета — важная территория для Перми.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Это место очень любят пермяки и гости города, причём всех возрастов, с каждым годом здесь проходит всё больше активностей. А в период того же Дягилевского фестиваля или «Арабеска» жизнь буквально кипит. Поэтому сквер должен иметь ​ современное покрытие дорожек и площадок, а также освещение и озеленение.

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