Дмитрий Енцов журналист За минувшие сутки от коронавируса вылечились 30 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки из больниц региона выписаны 30 пациентов, вылечившиеся от коронавирусной инфекции.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе от вируса избавились 4372 человека. Общее количество инфицированных за всё время составляет 6018 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.